Priserne er steget - men flæskestegen til jul går fri

- Vi kan se, at mange produkter - for eksempel mobiler og cykler - har været svære at producere og levere. Derfor er prisen steget.

- Andre er faldet i pris. Der har blandt andet været et stort udbud af svinekød, og derfor er flæskestegen blevet lidt billigere, fortæller han.

Generelt er fødevarerne begyndt at stige i pris ifølge privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

Hun noterer sig også, at det ikke er hele julebordet, som i år bliver dyrere, men at der ses en beskeden prisstigning for mange juleting.

- Med den seneste tids meget lave priser på smågrise ventes de at blive endnu billigere op til jul, vurderer hun i en kommentar.