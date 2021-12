Gratis julegave: Thomas tilbyder tur i lynhurtig Audi

- Jeg har fået over 200 likes, men kun tre henvendelser. Egentlig ville jeg hellere have, at det jeg kun havde tre likes, men 200, der gerne vil have en tur, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil inspirere andre

Thomas’ mening med opslaget var, at han ville give en gratis julegave til folk, der ikke har råd til nogen, eller har en hård tid. Han blev inspireret af et lignende initiativ fra andre.

- Jeg så for et par dage siden, at to unge piger vil tilbyde rengøring gratis. Så tænkte jeg, om jeg havde noget at bidrage med, siger han.