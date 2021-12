Lynhurtigt: Robot til 32 millioner kroner pumper julegaver ud

Der findes kun seks af den slags pakkerobotter i verden, og det overrasker derfor nok heller ikke, at systemet har kostet hele 32 millioner kroner.

Medarbejderne i Proshop skal dog ikke frygte for deres jobs, selvom pakkerobotten nu effektiviserer nu virksomhedens output.

- Vi er så privilegerede, at vi har en ret høj vækst. Så vi har fundet ud af, at lige meget hvor meget robotteknologi vi kommer ind i det, bliver vi ved med at ansætte.

- Vi har aldrig været flere end nu, så det her betyder ikke, at der er nogen, der kommer til at forlade os herude. Det kommer bare til at være med til at løfte den eksport, vi har til udlandet, siger Poul Thyregod.