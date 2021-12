Kø så langt øjet rækker: På mandag åbner nyt testcenter

- Vi kan mærke, at der er kommet ekstra tryk på testene efter regeringens pressemøde. Derfor har vi også behov for et ekstra teststed. Behovet er så stort, at vi har indkaldt alt disponibelt mandskab, ligesom vi sender flere på pode-kursus de kommende dage. Vi er også i gang med at rekruttere nye podere, siger Rasmus Nielsen.

Når valget faldt på Alderslyst, er det ifølge Rasmus Jensen, også fordi antallet af smittede er størst i byområder som Balle, Gødvad, Alderslyst og Sejs-Svejbæk.