Aldrig før har hospitalerne manglet så mange hænder

- De konkrete tal er selvfølgelig alarmerende. Både i forhold til personalesituationen lige nu, men også på længere sigt for psykiatrien. Både for personale, men i den grad også for patienter, siger Johanne Ravn Hansen, formand for Foreningen af Danske Lægestuderende i Aarhus.

En skrue den forkerte vej

Ifølge Ib Bjerregaard (V), regionsrådsmedlem og næstformand for hospitalsudvalget, skyldes en lille del af stigningen, at der er oprettet flere stillinger, men det kan langt fra forklare det hele, erkender han.

- Det har jo været undervejs i lang tid, og vi har åbenbart ikke været opmærksomme nok på at få sat ind noget før. Få argumenteret for, at det faktisk er gode arbejdspladser, vi har.