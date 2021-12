I Aarhus er rådmændene kun mænd - i København er det omvendt

- For mig er det ikke et problem. Men det er det for nogen. Men jeg synes jo i særdeleshed, det må være et problem for borgmesteren, at han vælger mænd, når han har kvinder i partiet. Også kvinder, der står højt på listerne og har fået fine valg, siger Jette Skive til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have lavet et interview med borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S). Det har ikke været muligt.