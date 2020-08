Rådmand i tårer: - Jeg har taget kuglerne for hele landets ældrepleje

I klippet her kan du høre, hvordan rådmanden for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), har det i dag - efter den masive kritik af ældreplejen i Aarhus. Hele interviewet med hende bliver sendt i TV2 ØSTJYLLAND i aften.

TV2s dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden' har påvirket mange mennesker rundt omkring i landet.

Den viser, hvad mange har kaldt, umenneskelige forhold for de to beboere Else og Niels, der bor på henholdsvis et plejehjem i Randers og et i Aarhus.

Else Marie Larsen og Niels Nielsen medvirker begge i dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'. Foto: TV2

Dokumentaren og dens reaktioner har i den grad også påvirket rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF).

- Det er det sidste, man tænker på, når man lukker sine øjne, og det er det første, man tænker på, når man vågner. Hvad kan du nu gøre, og hvad bringer dagen, siger Jette Skive til TV2 ØSTJYLLANDs journalist Søren Ø. Jensen i programmet 'Helt Ærligt'.

Det er hende, der er den ansvarlige politiker for ældreplejen i Aarhus Kommune, og hun har de seneste mange måneder taget imod massiv kritik fra frustrerende pårørende, hjemmehjælpernes fagforening FOA, andre politikere og almindelige mennesker på Facebook.

Hav ikke ondt af mig

Den massive kritik har gjort, at hun nu har sagt ja til et tilbud om at tale med en krisepsykolog.

Jeg føler, at jeg har skullet stå til ansvar for hele landet Jette Skive, Rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, DF

- Jeg har det ikke så godt. Havde jeg skulle stå til ansvar for Aarhus, havde jeg selvfølgelig skulle det. Men jeg føler, at jeg har skullet stå til ansvar for hele landet, siger Jette Skive med tårer i øjnene til TV2 ØSTJYLLANDs journalist.

Hun vil dog gerne slå fast, at folk ikke skal have ondt af hende.

- Jeg har selv stillet op til den her post. Men at man har følelser. Det kan man jo ikke selv gøre ved. Og sådan er det. Men jeg synes, at man skal være en kold skid for at sige det på godt dansk, hvis man kan sidde det her igennem uden at blive mærket af det, siger rådmanden.

Rådmanden har efter at have set dokumentaren undskyldt og sørget for, at flere medarbejdere blev afskediget. Samtidig er DF kommet med et forslag om at afsætte flere penge til ældre området i Aarhus Kommune.

Se hele interviewet med Jette Skive i TV2 ØSTJYLLANDs nye program 'Helt Ærligt' i slutningen af vores nyhedsudsendelse i aften.