Omikron-smitten stiger eksplosivt: - I næste uge kan vi have et problem

Han kalder Omikron-smittetallene høje og betegner udviklingen som hurtig.

Samtidig siger han, at vi må håbe, smitten snart begynder at falde.

- I næste uge kan vi have et problem med, at vi får nok tilfælde af Omikron til, at det begynder at påvirke de samlede smittetal i Danmark, siger han og tilføjer:

- Antallet af smittede kommer til at blive domineret af Omikron om et par uger – senest.