90-årige Margot har arbejdet i den samme butik i 70 år

At den 90-årige gørtler kan blive ved, forstår Jesper Nørgård Christensen ikke. Det har han også sagt mange gange til hende. Han har dog et bud på, hvorfor hun holder fast i at blive ved med at møde op i butikken:

- Jeg tror, det er det at stå op hver dag, have noget at give sig til, og at man kan lide det, man laver. Hvis hun bare havde gået og kedet sig, tror jeg ikke, hun var blevet så gammel, siger Jesper Nørgård Christensen og tilføjer:

- Jeg synes, det er fantastisk. Hvem vil ikke ønske sig at være sådan som 90-årig?, siger han.