Fagforeninger retter kritik mod jobcentre efter PTSD-sag: - Systemet er ubarmhjertigt

Marianne Ehlers, der er beskæftigelseschef hos Krifa, fortæller, at de egentlig har et godt samarbejde med jobcentrene. Men deres medlemmer bliver mødt af pressede medarbejdede, som er oplært i at tjene systemet i stedet for det enkelte menneske.

Og det går ud over de sygemeldte, som bliver mødt af mistillid.

- Jobcentrene har ikke for øje at få mennesket godt videre, men at få dokumentation på, at man er syg. Så i stedet for at komme sig, skal man bruge tid på at bevise, at man er syg, siger hun til TV 2 og kalder det en opslidende opgave.

Lange forløb uden indhold

I de syv år, som Rasmus Dalgaard har været tilknyttet Randers Kommunes jobcenter, har han været gennem flere kurser og praktikforløb.