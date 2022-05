Nu forholder ministeren sig til PTSD-sagen fra Randers

Sagen om den 28-årige Rasmus Dalgaard fra Randers, der fik PTSD efter et jobcenter-forløb, er desværre ikke enestående, mener landets beskæftigelsesminister, der retter en kritik mod kommunerne.

- Jeg synes, det lyder som en helt igennem ulykkelig sag, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Rasmus Dalgaard fra Randers fik konstateret PTSD efter et syv-årigt forløb hos Jobcenter Randers. Forinden havde hans egen læge konstateret, at der var risiko for, at Rasmus Dalgaard kunne udvikle netop PTSD.

- Det er ikke sådan, det skal være. Og det står allerede meget klart i reglerne, at man ikke må igangsætte nogle beskæftigelsesindsatser over for borgere, hvis det kan forværre deres helbredsmæssige situation. Det burde kommunerne også vide, siger Peter Hummelgaard.

Han fortsætter:

- Jeg synes efterhånden også, at vi har set alt for mange af disse sager. Både kommunerne og KL er altså også nødt til at tage ansvar for at sagerne bliver behandlet ordenligt og korrekt.

'Det er helt sygt'

Victoria Velasquez, der er beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, mener, at sagen om Rasmus Dalgaard ikke kan komme som en overraskelse for Folketinget.

- Desværre er Rasmus endnu et ansigt på de borgere, der oplever at blive knækket af systemet. Og jeg synes, at det her er fuldstændig grotesk, det her er ikke ny viden for os. Vi har også en rapport, der viser, at folk bliver mere syge af at være i systemet, end de var, før de kom ind i systemet. Og jeg synes, at det er fuldstændig sygt, at vi har et flertal her på Christiansborg, som stadig accepterer, at det fortsætter, siger hun.

Hun fortæller, at hun kommer til at kalde ministeren til samråd om sagen, da det er gået for langsomt med at lave ændringer på området.

- Vi fik faktisk en lovning på, at der skulle være en kritisk gennemgang af de her reformer, og det bliver først i sensommeren, at der indkaldt til forhandlinger her. Og jeg kan godt være nervøs for, at de kun kommer til at rykke nogle kommaer. Og mennesker som Rasmus viser jo, at der ikke er brug for, at der bare bliver ændret kommaer, der er brug for, at vi få lavet helt grundlæggende om, så folk ikke bliver nedbrudt, men tværtimod bliver hjulpet, siger Victoria Velasquez.

Vil have nye forhandlinger

Også Hans Andersen, der er beskæftigelsesordfører for Venstre, har bidt mærke i sagen om Rasmus Dalgaard fra Randers.

- Det er et rigtig kedeligt sagsforløb. Og det er rigtig kedeligt for Rasmus. Man skal ikke blive syg, og mere syg, af at få hjælp af sit jobcenter. Så det er simpelthen helt uacceptabelt, det der er forgået, siger han.

Han vil ligesom Victoria Velasquez have ministeren til at kigge på området.

- Jeg mener, at ministeren hurtigst muligt skal indkalde til forhandlinger om førtids- og fleksjobreformen. Vi har brug for at få forbedret fleksjobbene, vi har brug for at få hjulpet udsatte mennesker i vores jobcentre meget bedre end i dag. Og nogen af dem skal også have en førtidspension hurtigere end i dag, siger Hans Andersen.



Du kan læse hele historien om Rasmus Dalgaard, der fik PTSD efter et syv-årigt forløb hos Jobcenter Randers, her.