Leder i jobcenter afviser kritik, efter ung mand fik PTSD

Flere lægelige advarsler

I februar 2019 pointerede Rasmus Søndermølle Dalgaards egen læge netop de særlige behov, der gør sig gældende for en person med hans diagnoser.

”Kombinationen ADD og Aspergersyndrom vil være begrænsende for ham. Han har et særdeles stort behov for faste rammer, særdeles høj grad af forudsigelighed,” står der i en lægeattest til jobcenteret, der dog fortsatte med at sende deres klient på kurser og i praktikker, som blot forværrede hans situation yderligere.

- De lyttede ikke til mig. Når jeg sagde, at jeg ikke kunne mere, prøvede de alligevel at få mig op i tid, og det gjorde jo så, at det simpelthen blev for stor en belastning, siger Rasmus Søndermølle Dalgaard.

I november 2021 gjorde lægen det klart, at tilstanden nu var så kritisk, at hendes patient umuligt kunne deltage i flere praktikker, og at et ressourceforløb ville skubbe ham ud over kanten. Hun understregede desuden, at Rasmus risikerede at udvikle depression og PTSD.

Fik et treårigt ressourceforløb

Alligevel valgte Jobcenter Randers at tilkende Rasmus Søndermølle Dalgaard et treårigt ressourceforløb på et rehabiliteringsmøde 25. januar i år.