Ansatte på plejehjem er blandt de mindst vaccinerede i sosu-sektoren

Han forklarer, at udfordringerne med at udbrede vaccinen mest ligger hos ufaglærte og sosu-eleverne. Derfor er det også den gruppe, som fagforeningen og Sundhedsstyrelsen sætter ind over for.

- Vi har lige lavet et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, hvor vi har sendt videoer ud til unge på sosu-uddannelserne. For det er de sidste, vi skal have med.

Det er Torben Klitmøller Hollmanns opfattelse, at oplysning og tilgængelighed er de vigtigste faktorer for at få eleverne til at tage vaccinen.

Når eleverne er i praktik, går det op for dem, at det er vigtigt at beskytte beboerne ved at få vaccinen, og dernæst skal vaccination være let tilgængelig for eleverne.