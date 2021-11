Her er de største smittekilder til julefrokosten – og sådan kommer du uden om dem

Løsningen: Det kræver god håndhygiejne, hvis man hårdnakket holder fast i buffeten. Håndsprit og langskaftet service i deleretterne kan være med til at mindske smitten, lyder det fra Jette Holt.

Og så bør man dele sig op, så der ikke ender med at stå en kødrand af mennesker i kø til medisterpølsen.

- Så må man sende folk op bordvis eller i små grupper. Og så sørge for at have håndspritten fremme, siger hygiejnesygeplejersken.

Portionsanretninger af maden kan også være vejen frem, hvis ressourcerne er til det.

Undgå kram, fællesdans og tætte forsamlinger