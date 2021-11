Spørgsmålene hober sig op - men Alex må ikke spørge sin drabstiltalte far

Er der kun for én ting

Onsdag begynder retssagen mod Flemming Mogensen, og Alex håber, at det kan blive begyndelsen på slutningen af hans tilværelse i ingenmandsland.



Men når retssagen begynder, forventer han ikke at kunne være der på nogen måde for venner og bekendte.

- Jeg har sagt til hver og en, at jeg er ikke noget for nogen den dag. Jeg er der, fordi jeg har brug for at overvære noget. Og så højst sandsynligt være psykisk fuldstændig smadret og tage hjem igen.

- Jeg er nervøs for, at den ene part er utilfreds og anker. For jeg ved ikke, hvad det har af betydning for, om jeg kan få lov til at snakke med ham om sagen. Det er det vigtigste for mig, så det ville være fedt for mig, hvis de kunne blive enige.

Så du kan komme videre?

- Så jeg kan komme videre; så alle kan komme videre, afslutter Alex Mogensen.