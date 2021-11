Forskere: Nu kan vi forudsige antallet af de mest syge coronapatienter

- Derfor er det nok også begrænset, hvor meget regeringen kan nå at gribe ind og forhindre en for voldsom udvikling i smittetrykket med nye restriktioner, siger han.

- Men algoritmen er også mest tænkt som et redskab til intensivafdelinger, så de kan flytte rundt på personale og respiratorer, i forhold til hvilket af landets hospitaler der oplever det største pres.

Kan hjælpe på operationspukkel

En af de læger, som har været inde over projektet, har ifølge Stephan Lorenzen også sagt, at algoritmen kan bruges til at planlægge udskudte operationer, der ikke relaterer sig til covid-19.

- Altså, hvis algoritmens forudsigelser viser, at antallet af intensivpatienter kommer til at falde, så kan man begynde at planlægge afviklingen af nogle af de udskudte operationer, siger han.