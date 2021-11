Freyja var ikke bange trods Flemmings tidligere drab

Når Flemming Mogensen i morgen sidder på anklagebænken, er det ikke første gang, han er tiltalt for et drab på en partner. Men selv om Freyja Egilsdottir kendte til hans tidligere forbrydelse, var hun ikke bange.

Det fortæller Flemming Mogensens ældste søn, Alex Mogensen.

- Et par uger inden, Freyja dør, snakkede vi faktisk om det. Jeg spurgte hende direkte, om hun var bange for min far, og det var hun på ingen måde. Jeg var heller ikke bange for det, siger Alex Mogensen.