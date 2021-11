Heunicke afviser at suspendere garanti for behandling

Han understreger, at man i nogle regioner kan være nødt til at udsætte operationer, så sundhedsvæsnet stadig kan følge med.

Behandlingsgarantien sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt eller udredt inden for 30 dage.

Lægeforeningen pressede på

Mandag lød det fra Lægeforeningen, at man burde suspendere behandlingsgarantien midlertidigt.

Lægeforeningen kommer med forslaget, fordi den mener, at det ville kunne hjælpe hospitalerne, der oplever et stigende pres på grund af coronavirus, ubesatte stillinger og sygeplejerskernes strejke.

- Man er nødt til at udskyde operationer. Man er nødt til at meddele patienterne, at de vil blive opereret eller behandlet på et senere tidspunkt, fordi man lige nu er udfordret på kapacitet.

- Så giver det ikke mening at have en udrednings- og behandlingsgaranti, sagde Camilla Rathcke, der er formand i Lægeforeningen, mandag.

Venstre støtter ministeren

Socialdemokratiet bliver dog bakket op af Venstre.

- Jeg er med på, at der er store kapacitetsproblemer lige nu, men jeg mener ikke, at det er løsningen af sløjfe garantien, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

- Man skal huske på, at den også er en garanti for, at man kan blive sendt videre til et privathospital, hvis ikke man er blevet behandlet inden for 30 dage i det offentlige.