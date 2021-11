Aarhus-firma bag nyt spil: Har du prøvet 'Slette Mette'?

Peter Poulsen understreger, at den primære grund til spillets tilblivelse derfor er, at forløbet omkring minkskandalen og de slettede sms’er simpelthen var for sjovt til ikke at lave et satirisk spil. For direktøren fastslår også, at spillet ikke har en politisk agenda.

Ingen politiske interessenter har derfor haft en finger med i tilblivelsen af spillet, siger han.

- Vi har ikke haft kontakt til nogen, hverken før eller efter spillet er publiceret, og det har heller aldrig været meningen, at der skulle være et bestemt politisk budskab. Hvis det var tilfældet, kunne man jo have afsluttet spillet med en rigsretssag, hvis man var modstander af Mette Frederiksen eller modsat visualisere, at hun ville blive siddende på magten for evigt.

Men spørger man Benjamin Rud Elberth, kan et spil som 'Slette Mette' gøre lige så ondt på regeringen som klassiske, kritiske spørgsmål fra oppositionen.

- Udviklerne har formået at få hele Mette Frederiksens portefølje af svære sager med. Og kampagne og kommunikation virker jo, hvilket det her er. Spillet kan sagtens flytte mennesker og holdninger, siger han.

TV 2 forsøger at få en kommentar fra Statsministeriet.