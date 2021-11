Ser frem til Mette F.-besøg: - Dem der er sure på hende, vil alligevel ikke stemme på mig

Her får de lokale socialdemokrater Mette Frederiksen på besøg i næste uge. Spidskandidat Michael Stegger Jensen håber, at besøget kan være med til at overbevise nogle af tvivlerne om, at de skal sætte kryds ud for Liste A.

- Der skal nok være nogen, der er sure på Mette Frederiksen i øjeblikket. Men det er nok tvivlsomt, om de personer havde i sinde at stemme på mig alligevel, siger Michael Stegger Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Mette Frederiksen er vores statsminister, og hende vil jeg rigtigt gerne have ud til os for at bakke op om socialdemokraternes valgkamp. Hun er populær blandt S-vælgerne, og så tror jeg også, at hun kan være med til at overbevise nogle af tvivlerne.

Men har I overvejet, om timingen er god – set i lyset af minksagen?



- Nej, det har vi ikke. Jeg vil rigtigt gerne have hende ud til os. I min verden er det altid en fordel at få landets statsminister på besøg, siger Michael Stegger Jensen.