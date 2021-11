Trak sig efter anklage om sexchikane: Nu laver han kovending

Men hans svar til os fremstår noget tvetydigt om, hvad han gør. Hvad mener du om det?

- Han har trukket sig fra listen, og det bakker vi op om, og det gør vi stadig. Det var for sent at trække sig officielt fra listen, men han har offentligt sagt, at han ikke vil være en del af byrådet, og det bakker jeg op om.

Men han siger nu, at han stemmer på sig selv. Hvad mener du om det?

- Det er klart, at han går med en masser tanker, og det har jeg fuld forståelse for. Det er ikke umuligt, at han får 300 stemmer og kommer ind, men vi har vi den klare holdning, at det er førstesuppleanten, der kommer ind, siger Michael Stegger Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.