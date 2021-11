Valgforsker: S tabte på de unge vælgere

- Det her er mest af alt en besked til statsministeren. De unge har taget den berømte hockeystav og givet socialdemokraterne et ordentligt hak over skinnebenet i forhold til, at man skal tage det her med miljø og klima mere alvorligt, og det tror jeg, vi vil komme til at se, at Socialdemokratiet gør i den kommende tid. Ellers kommer Socialdemokratiet også til at tabe det næste folketingsvalg, siger Roger Buch.

Jacob Bundsgaard fik 19.279 personlige stemmer, hvilket er 20.562 færre end i 2017, hvor han modtog 39.841 personlige stemmer.

