Uvaccinerede Søren provokeret af regeringen: - Det er forfølgelse af os

Lidt over 75 procent af befolkningen er færdigvaccinerede, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut. Og på sit pressemøde forleden kom statsministeren med en kraftig opfordring til resten om at lade sig stikke. Søren Ellegaard fra Them nægter at lade sig vaccinere mod COVID19. Han mener, at statsministerens retorik efterhånden tangerer til tvang, der deler befolkningen i to.