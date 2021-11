Voldsom smitte: Incidenstal eksploderer til over 2000 i sogn

Dermed er den aktuelle smittesituation i Virring Sogn sådan, at samtlige kriterier er mere end dobbelt så meget som den tidligere grænseværdi, der havde udløst en sognelukning.

Styrelsen fra Patientsikkerhed skriver i et skriftligt, uddybende svar i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at der er mulighed for en nedlukning af sognet.

- Helt generelt kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede påbud om midlertidig lukning eller hjemsendelse af en eller flere skoleklasser. Det gør vi i de tilfælde, hvor smitten på for eksempel en skole er ude af kontrol, der er mange ukendte smittekæder, eller at der er tale om særligt sårbare elever.

- Kan smitten inddæmmes ved at følge de faglige retningslinjer f.eks. ved inddeling af klasserne og hjemsendelse af smittede, vil det altid være at foretrække. Et påbud beror altid på en konkret individuel vurdering, lyder det i det skriftlige svar.



Ifølge Statens Serum Institut er mere end 90 procent af borgerne over 12 år i Fruering Sogn færdigvaccinerede.