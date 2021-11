19-årig igen kendt skyldig i at tilsnige sig sex

Vestre Landsret har torsdag besluttet, at en 19-årig mand frikendes for voldtægt. Til gengæld dømmes han for at snige sig til sex med en kvinde, der forvekslede ham med en anden.

Samme afgørelse kom Retten i Aarhus frem til i marts.

Det var i januar, at den dømte og tre af hans venner mødtes i et sommerhus med to jævnaldrende kvinder i Odder.

En af kvinderne gik frivilligt i seng med en af den dømtes venner, mens den dømte var sammen med den anden kvinde i et af sommerhusets andre værelser.

Idéen om et partnerbytte blev luftet, men begge kvinder afviste idéen.

Men mændene insisterede på bytte partner – uden at kvinderne skulle opdage det. De byttede senere på aftenen værelse, men fortalte det ikke til kvinderne.

Den dømte 19-årige og kvinden, som han havde sneget sig ind til, havde derefter samleje.

Den 19-årige var tilbage i marts i byretten tiltalt for voldtægt efter den nye voldtægtslov.

I den nye bestemmelse, som trådte i kraft den 1. januar i år, står det skrevet, at voldtægt ikke kun er tiltvingelse af samleje, men også når en person har samleje med en person, der ikke har givet samtykke til det.

Men både by- og landsret finder, at han ikke har gjort sig skyldig i voldtægt med manglende samtykke. I stedet blev han dømt for at have tilsneget sig samleje, hvilket straffes mildere end voldtægt.

Anklager Therese Marie Brüner er ikke tilfreds med, at manden ikke dømmes for voldtægt.

- Vi gik ind til den her sag med den opfattelse, at der var tale om voldtægt, og efter bevisførelsen for landsretten, var det stadig vores opfattelse, at der var tale om voldtægt ud over den tilsnigelse, der fandt sted, og som han er dømt for, siger anklageren.

- Så vi er spændt på at læse den nærmere begrundelse fra landsretten.