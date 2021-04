Inhabil politiker stemte om solceller til millionbeløb

Derfor har han sendt sagen videre til Ankestyrelsen.

- Vi klager over, at man ikke har taget ordentlig stilling til spørgsmålet om inhabilitet, at det har taget så lang tid, og at man virker ligeglad med, at hun har truffet beslutninger, mens hun har været inhabil, siger han.

Skyder I ikke med spredehagl og finder alt, der taler imod solcelleanlæg i jeres baghave?



- Vi håber, at Ankestyrelsen tager en upartisk og reel stilling til spørgsmålene. Det er for at være sikker på rene linjer i det her spørgsmål. Hvis de finder, at det ikke har været et problem, så er det fair nok.

Der går over en måned

Så snart en politiker opdager, at vedkommende kan være inhabil, skal der gives besked til byrådet eller det udvalg, hvor politikeren behandler emnet.