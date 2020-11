Kommune importerer grøn energi: - Vi har ikke plads til solceller

På Christiansborg lyder meldingen fra Jens Joel, der er medlem af Folketingets energi-udvalg (Soc. dem.), at de gerne vil være med til at lave nogle rammer - men at man lokalt skal beslutte, hvor solcellerne skal ligge:



- Til gengæld vil vi gerne sikre at nogle af dem, der tager ansvaret for den grønne omstilling og er med til at opsætte solceller eller vindmøller, også får en bonus for at være med til at skabe den grønne omstilling, siger Jens Joel (Soc. dem.)