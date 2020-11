Professor: Solcelleanlæg bør være billigere i byen end på landet

Er det ikke svært at sælge det argument, at det skal være billigere at lave solceller i København og Aarhus, men dyrere ude på landet?

- Hvis vi er tvunget til at udvide el-nettet, fordi ingen lovgivning gør det muligt for Energinet at differentiere tilslutningsafgiften eller straffe anlæg, der ligger langt væk for storforbruget af strøm, så kommer vi alle sammen til at betale det. Det synes jeg, ikke er rimeligt.