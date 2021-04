Enorme solcelleanlæg på vej over hele Danmark - se planerne for din kommune her

Hun foreslår, at man i stedet placerer de store solcelleanlæg, der har en typisk levetid på 30 år, på tagene af industribygninger, langs motorveje og jernbaner eller i industrikvarterer.

- Jeg synes i hvert fald, at man skal sørge for, at man ikke får lavet en skævvridning af Danmark, hvor man får lagt solcellerne ude på landet, hvor vi ikke rigtig kan bruge strømmen og så kan de sidde i København og stikke en glorificeret stikkontakt ind og få hentet grøn strøm ud, siger Heidi Printzen.

Det går for langsomt

Hos Dansk Energi, der er energiselskabernes interesseorganisation, synes man ikke, at det er problematisk, at der er planer om solcelleanlæg på 239 km2 åbent land.

- Det lyder rigtigt fint, men det vi skal have fokus på er, at de rent også kommer op at stå. Det går faktisk ikke stærkt nok, mener Kristine Grunnet, der er branchechef i Dansk Energi.

Kristine Grunnet fra Dansk Energi peger på, at Danmark frem mod 2030 har brug for at fordoble sin produktion af grøn strøm, så der er brug for solcelleanlæggene for at klimamålene. Og dermed er de mange planer om enorme solcelleanlæg nødvendige.

- Det er det, vi har brug for, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Vi står over for en elektrificering, og det er vigtigt, at vi har grøn strøm, når vi sætter os ind i vores elbiler, siger Kristine Grunnet.

Alle må ofre sig

Dansk Energi mener ikke, at danskere bør frygte, at landskabet bliver helt ødelagt.

- Jeg er ikke så bekymret. Vi snakker om under en procent af det danske landbrugsareal, så vi taler altså ikke om, at vi skal plante solceller i stedet for fødevarer. Men vi skal have de to ting til at forenes, siger Kristine Grunnet.