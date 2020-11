Borgere skal vælge mellem pest eller kolera som nabo

Solceller på 3,5 meter som nabo

Aarhus Kommune har, som en af deres politiske mål om at blive CO2-neutral i 2030, planer om solceller i netop Spørring.

- Vi har behov for at placere et solcelleanlæg, og jeg synes, vi skal lytte til borgerne, siger Gert Bjerregaard (V) fra Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det vil borgerne jo kun have, fordi de ender med at få en grusgrav ellers, ikke?

- Jeg har været til borgermøde i Spørring, og her siger de, at de gerne vil have et solcelleanlæg af en vis størrelse, og det synes jeg, vi skal lytte på, siger Gert Bjerregaard.