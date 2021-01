Krav om 500 meters afstand mellem solceller og landsbyer droppes

- Der er nogle steder, hvor det måske ikke giver mening at lave skov på hele stykket. Det kan være, naboerne siger, at de hellere vil have 50 meter skov og marker for resten, siger han.

- Og vi kan jo også risikere, at der er steder, hvor 200 meter ikke er nok. Specielt de steder, hvor man vurderer, at det bliver svært at dække med skov. Hvis der er nogle skråninger, der kan være svære at beplante.

Beplantning skal vokse hurtigt

Planerne om solceller ved Ålsrode har været flere år undervejs. Det er Aage og Frederik Nicolajsen, der har planer om et anlæg på 191 hektar solceller på deres marker.

For dem er det en positiv melding, at afstandskravet ikke bliver hævet til 500 meter.

- Det havde jo reduceret vores projekt med cirka en tredjedel. Og ikke nok med det så ville det være små pletter rundt omkring på forskellige marker, så reelt ville det have udelukket det. Så kunne man lige så godt sige, at man ikke vil have solceller i Norddjurs kommune, siger Frederik Nicolajsen til TV2 ØSTJYLLAND.