Fabrik forpestede by i flere dage: Nu skal luften renses

Kalder den krudttønden

Men nu er det lokale distriktsråd klar til at række ud og skabe et godt forhold til byens store virksomhed.

- Vi håber på, at borgerne kan få en større forståelse for fabrikken. For vi kan ikke flytte den, og det er også svært at flytte byen – og vi vil gerne bo her, siger Erik Mønster.



Som distriktrådsformand ærgrer det ham, at relationen mellem virksomheden og en del af byens borgere er blevet svækket de seneste år.