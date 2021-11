Efter storbrand: Virksomheden havde fået massevis af påbud

Østjyllands Politi oplyser, at brandårsagen stadig er ukendt.

Bunkerne af træflis bliver mindre fremover

Flere brugere på TV2 ØSTJYLLANDs facebook-side har kommenteret højden og størrelsen på den bunke træflis, som brændte i over en uge. Den skulle angiveligt været højere end normalt.



Her nævner Morten Sønderby fra Beredskab og Sikkerhed, at der kommer til at ske ændringer på den front fremadrettet.

- Vi kommer til at se på bunkerne, og vi vil sikre os, at det ikke sker igen. Det bliver noget med at få det adskilt i mindre bunker, sådan at branden også hurtigere kan slukkes, hvis det skulle ske igen, siger han.