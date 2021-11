Endelig: Storbrand er slukket

Ligeledes kan de udsatte borgere med lunge- og hjertesygdomme, som fredag blev bedt om at bo et andet sted midlertidigt, nu vende hjem.



De borgere som har fået hjælp fra Syddjurs Kommune til at finde et sted at bo midlertidigt vil blive kontaktet af kommunen i forhold til at vende hjem til egen bolig.

Oprydningsarbejdet fortsætter

I over en uge har Beredskab & Sikkerhed med hjælp fra blandt andre Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og medarbejdere fra Kronospan – Novopan Træindustri arbejdet med at slukke branden på fabrikken i Pindstrup.