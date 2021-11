VIDEO: Se megamaskine hjælpe mod storbrand

Der arbejdes i døgndrift for at få branden i Pindstrup under kontrol.

Siden tirsdag morgen i sidste uge har der stået røg op fra ved Novopan Træindustri, og brandfolk fra nær og fjern er blevet hentet ind for inddæmme og slukke den ulmende brand.

For nylig fik de så hjælp fra en uventet kant, da to af Novopans samarbejdspartnere kom på, at deres tonstunge træknuser kunne bruges til at hjælpe slukningsarbejdet.