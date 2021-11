Megamaskine hjælper med at slukke storbrand

Knuseren blev fragtet til branden i Pindstrup med politieskorte, og det viste sig hurtigt, at lørdagens idé var god. Faktisk så god, at Østjyllands Brandvæsen nu forventer, at branden bliver slukket tidligere end ventet. En ny beredskabsmeddelese fortæller også, at de beboere, som er flyttet midlertidigt, måske snart kan forvente at vende tilbage.

- Vi er noget mere optimistiske, end vi var fredag. Det ser rigtig fint ud indtil nu, fortæller beredskabsdirektør Morten Sønderby.

Præcis hvornår branden forventes at være slukket, kan han ikke komme nærmere, men han regner med, at det bliver i løbet af denne uge.

- Det kommer an på, hvad der sker de næste par dage, siger han.

I øjeblikket er der hele tiden 50-60 brandfolk til stede af gangen ved branden. Det har krævet mange ressourcer at holde gang i slukningen.