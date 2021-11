Naboer mærkede storbrand: Først kom røgen - og så blev vandet i hanerne brunt

Tirsdag kunne han gå en tur i brugsen og hente en undskyld-kurv fra Kronospan, men det ville han ikke.

- Nej, det har jeg ikke brug for. Jeg vil hellere have, at de får stoppet deres svineri, og det skulle de tage at bruge ressourcer på i stedet for. Det er et plaster på et brækket ben. Nu ved jeg, hvordan sygeplejerskerne havde det, da de fik et honninghjerte som tak for indsatsen.

Direktør evaluerer branden

Mandag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at Kronospan gennem en årrække har modtaget påbud på påbud, når der har været brandtilsyn. Kronospans direktør, Sten Lassen, understregede, at virksomheden løbende har rettet op på de påbud, som brandvæsenet har givet dem.



Tirsdag fortæller direktøren, at de evaluerer hele forløbet omkring branden.

- Vi kigger på alle de ting, der kunne have været gjort anderledes, og det gør vi sammen med beredskabstyrelsen og de relevante myndigheder.