Skole har succes med nul-tolerance overfor alkohol og stoffer

På UCS10 i Skanderborg er der nul-tolerance overfor stoffer og alkohol i skoletiden.

Her er det ikke tilladt at indtage alkohol og stoffer i skoletiden, og overtræder man de regler, bliver man bortvist med øjeblikkelig virkning. Så simplet er det, og det er noget, som ser ud til at virke, fortæller Anders Jepsen, der er leder af UCS10 i Skanderborg - byens lokale center for 10. klasser.

Læs også Kommune overvejer at indføre firedages arbejdsuge

Her går 240 elever, og nul-tolerancen blev indført for fire år siden.

- Der mærkede vi udfordringer. Vi havde sådan en hash-fortælling, og vi kunne se, at der var nogle, som var udfordret med det, siger Anders Jepsen.

Anders Jepsen, leder af UCS10.

Indtil nu er 17 elever blevet bortvist. En gruppe på syv blev smidt ud, fordi de havde drukket alkohol på en studietur, for her gælder reglerne også.

Ifølge reglerne må man heller ikke være en del af en gruppe, hvor det foregår.

- I skal simpelthen lade være med at gå med, hvis der er nogle, der går den retning. Så skal I tænke, at det har en alt for stor konsekvens, og det er en dårlig idé, lyder den direkte opfordringen fra Anders Jepsen.

Har en positiv effekt

Han fortæller, at de efter indførelsen af nul-tolerance-politikken har oplevet en helt anden situation på skolen.

Læs også Familiefar forsvandt sporløst i 15 år – men så begik han én fejl

- Det er ret paradoksalt at høre en historie om, at der er større og større udfordringer med unge og det at eksperimentere med stoffer, fordi vi har oplevet det gå den helt modsatte vej. Vi har oplevet markant mindre fortællinger, siger Anders Jepsen.

UCS10 har næsten 240 elever, og dermed er det et af de største 10. klassecentre i landet. Ifølge skolen kommer cirka hver femte elev fra andre kommuner blandt andre Odder, Aarhus, Horsens og Silkeborg.

Og de elever, som TV2 ØSTJYLLAND mandag mødte på UCS10 tror, at den skrappe politik overfor alkohol og stoffer virker.

- Det er ret genialt det her med, at der er en grænse. Jeg tror også, at det er derfor, at der er så få, der gør det her på vores skole, siger Marcus Møller Andersen, elev på UCS10.

Læs også Storstilet multihal forsinkes yderligere

Og den holdning deler studiekammeraten Kasper Sigfredsen.

- Jeg tror, at det gør en markant forskel. Jeg ved, at en del af dem, der blev smidt ud, fortryder det rigtig meget, siger han.

I Skanderborg Kommune er man i gang med en helhedsorienteret unge-indsats, hvor man vil forebygge misbrug allerede i folkeskolen.