Familiefar forsvandt sporløst i 15 år – men så begik han én fejl

SPOILERS Hvis du gerne vil se udsendelsen om familiefaren, der forsvandt, skal du være opmærksom på, at du bliver udsat for spoilers i artiklen.

For 15 år siden forsvandt 37-årige René Michael Bodilsen sporløst.

Han efterlod to børn, Thor på 6 år og Runa på 11 år, hjemme i Horsens, da han 28. maj 2004 tog et tog til København, hvorefter han rejste ud af landet og blev væk.

Siden har ingen hørt fra ham.

I alle årene har familien ikke anet, om han var død eller levende - eller hvorfor han forlod dem.

Men nu har et tv-hold genoptaget efterforskningen og er kommet nærmere et svar på, hvad der blev af René Michael Bodilsen.

Sporet har ført dem til Skotland.

På et gadehjørne i byen Hamilton i nærheden af Glasgow har de parkeret deres kassevogn, hvorfra de kan overvåge et bestemt hus. I huset bor eftersigende en mand ved navn René Michael Bodilsen.

De holder der i timevis, uden der sker noget.

Banke på tør de ikke. De vil ikke risikere, at han stikker af.

Hvorfor stifter man familie, hvis man alligevel har tænkt sig at smutte fra dem igen? Runa Dalby Bodilsen

Men pludselig er der aktivitet omkring huset.

En mand kommer til syne rundt om hjørnet af huset, tilsyneladende på vej ud at gå tur med sin hund.

Foto: TV2

Han er klædt i læderjakke, har fuldskæg, en lang hestehale i nakken, og på afstand er det ikke til at se, om der er tale om den danske mand, der forsvandt uden spor for 15 år siden.

Men kunne det være ham?

En god og kærlig far - før han forsvandt

René Michael Bodilsens datter, Runa, er den bedste til at afgøre, om hundelufteren i Skotland kunne være hendes far. Derfor er tv-holdet taget hjem til hende i Horsens for at vise hende optagelserne.

Runa Dalby Bodilsen er i dag 27 år, forlovet med Rasmus, og sammen har de to piger på tre og seks år. Som voksen har hun overtaget det hus i Horsens, hvor hun er vokset op med sin lillebror, mor og far – inden han forsvandt.

Dengang var Runa en pige på 11 år.

Før sin forsvinden var han en god, kærlig og nærværende far, der hentede børnene fra skole og børnehave. Med Thor legede han med sværd, og da en vildfaren kanin en dag dukkede op i haven, som Runa fik lov at beholde, byggede han straks det bedste bur, som både kaninen Kalle og hans datter kunne ønske sig.

Men idyllen varede ikke evigt.

Som voksen har Runa Dalby Bodilsen overtaget det hus i Horsens, hvor hun voksede op med sin lillebror, mor og far, inden de blev skilt, og hendes far forsvandt. Foto: TV2

Forældre skilt - to år senere forsvandt René

En dag kom forældrene og fortalte, at de skulle skilles. Børnene var fire og ni år, og faren flyttede ud samme dag.

Hvor han flyttede hen, ved Runa Dalby Bodilsen ikke helt præcist. Der var ikke nogen deleordning, hvor børnene var et fast antal dage om ugen eller måneden hos deres far.

Men på et tidspunkt boede han i Vejle. Det var her, børnene besøgte ham og hans nye kæreste, Lia, de kommende år. Men kun tre-fire gange, så vidt Runa Dalby Bodilsen husker.

- Min mor prøvede at kontakte ham nogle gange for at spørge, om han ikke nok ville se os lidt mere, siger hun.

Foto: Privatfoto / TV2

Hvad faren arbejdede med, kan hun ikke helt redegøre for, ud over at han i en periode var skraldemand. Men det skiftede meget, og han havde ikke altid jobs.

Som barn tænkte hun ikke nærmere over, hvad han så lavede. Eller om han havde det godt. Han var jo en god far, når han var der.

Lia, der var kærester med René Michael Bodilsen i halvandet år op til hans forsvinden, beskriver ham som en mand, der var fuld af idéer, som alle sammen kostede penge.

- Han ville skrive en bog, starte sit eget, tjene hurtige penge, siger hun.

Jeg tror, at det hele var blevet for besværligt for ham, at folk krævede for meget af ham Lia, René Michael Bodilsens ekskæreste

Op til hans forsvinden i maj 2004 lånte hun ham en masse penge. 80.000 kroner, som hun aldrig har fået igen.

På et tidspunkt gjorde hun det forbi. Hun fortalte ham, at han var mere end velkommen i hendes liv, men først når han kunne tjene sine egne penge og ikke leve af andre mennesker.

Og så forsvandt han.

I TV 2-dokumentaren ’Som sunket i jorden’ fortæller hun, at hun er bange for, at René Michael Bodilsen er endt i noget kriminelt.

- Jeg tror, at det hele var blevet for besværligt for ham, at folk krævede for meget af ham.

Kom ikke hjem til søns fødselsdag

28. maj 2004 tog René Michael Bodilsen et tog fra Silkeborg til København. Herefter rejste han ud af landet, formentlig direkte til Island, som han før havde besøgt med kæresten Lia i forbindelse med hendes arbejde som poledance-instruktør.

En dag ringede han hjem fra Island og sagde, at han ikke var sammen med Lia længere, fortæller Runa Dalby Bodilsen. Og at han ville komme hjem til Thors syv års-fødselsdag den 29. juni 2004.

Men da dagen nærmede sig, skrev René Michael Bodilsen til sin bror, at han alligevel ikke ville nå hjem. Han bad onklen sørge for, at Thor blev fejret på behørig vis. Hvornår han så ville komme hjem, meldte beskeden ikke noget om.

Den var sendt fra en mønttelefon i London, som man ikke har kunnet spore.

Dagene gik, og familien hørte intet. Så gik ugerne, månederne, og da det blev juleaften, og han havde været væk i over et halvt år, var der stadig ikke lyd fra ham. Siden har julen ikke været det samme for Runa Dalby Bodilsen.

- Det stammer fra dengang, at han pludselig ikke var der. Ens far skal være der til jul, siger hun.

Det havde været nemmere at forholde sig til, hvis han var død. Runa Dalby Bodilsen

Efterhånden gik det op for hende, at hendes far ikke ville komme tilbage. I familien talte de meget om, hvor han mon var. Hele skolen vidste også, at Runas far var forsvundet.

Hun vænnede sig til det, men til hendes konfirmation, hvor alle de andres fædre var med i kirken, var det alligevel svært at undvære ham. Og da hendes første datter blev døbt, burde morfar også have været med.

På intet tidspunkt troede hun, at han var død, selvom det havde været nemmere at forholde sig til.

- Så havde der ikke været alle de spørgsmål. Så kunne vi bare gå hen og lægge en blomst, når vi var kede af det og savnede ham, siger Runa.

De talte om at få ham erklæret død, hvilket er en mulighed, når folk har været forsvundet i tilstrækkelig lang tid.

- Men det ville ikke gøre nogen forskel, for jeg ville stadig have uvisheden, om han rent faktisk levede, siger Runa Dalby Bodilsen.

Derfor fik René Michael Bodilsen ikke et gravsted.

De første år var hans datter rigtigt ked af, at hendes far kunne finde på at tage fra sine børn på den måde. Så blev hun sur, hvilket varede i flere år.

- Og de senere år har jeg nok bare accepteret, at det er sådan, det er. Jeg blev nødt til at komme over den vrede, for jeg fik jo ikke noget ud af det. Han kom ikke tilbage af, at jeg var sur, han kunne ikke mærke det, og jeg fik ingen svar. Vreden gik kun ud over mine omgivelser og mig selv, og en dag besluttede jeg, at det skulle han ikke have lov til længere.

Flugten fra Danmark

Tv-holdets eftersøgning begyndte i Island, hvor man ved, at René Michael Bodilsen havde en billet til i 2004. Rejsen betalte han med penge, han havde lånt af en ven.

I Island ved Rigspolitiet ikke, hvad René Michael Bodilsen har brugt alle de lånte penge på. Det eneste, de ved, er, at Island med kun 350.000 indbyggere ikke er et nemt sted at gemme sig, selv hvis han skulle have en falsk identitet, og at den eftersøgte mand forlod øen ti dage efter sin ankomst.

8. juni 2004 havde han en billet til London. Hvad han skulle der, og om han eventuelt stadig befinder sig der, er også uvist. Det eneste spor fra London er beskeden om, at René Michael Bodilsen ikke ville nå hjem til sin søns fødselsdag.

I fire år derefter efterlod han sig ingen spor.

TAL PÅ FORSVUNDNE DANSKERE Hvert år meldes hundredvis af danskere savnet – men kun få bliver aldrig fundet. I 2018 havde man hos Rigspolitiet registreret 660 sager om reelt savnede personer. Ud af det samlede antal sager er der hvert år i gennemsnit 12-15 sager, der fortsat er åbne, når året er omme. Kilde: Rigspolitiet

Men i 2008 blev hans pas fornyet, hvormed Interpol indstillede sin eftersøgning. Beder man selv om at forny sit pas, er man teknisk set dukket op igen, og det er ikke længere en sag for politiet. René Michael Bodilsen var ikke eftersøgt for noget kriminelt, så da det blev bekræftet, at han stadig var i live, kunne politiet ikke gøre mere.

Som led i eftersøgningen af den danske familiefar har tv-holdet bag ’Som sunket i jorden’ over flere år søgt på hans navn i onlinedatabasen 192.com. Det er en engelsk betalingsside, der hjælper folk – primært myndigheder og forskellige organisationer – til at finde folk, de har mistet kontakten til.

Alle de gange, tv-holdet har søgt på navnet René Michael Bodilsen i databasen, har der ikke været noget resultat. Men i sommeren 2019 dukkede hans navn pludselig op.

René Michael Bodilsen, stod der.

Sammen med en adresse i den skotske by Hamilton.

Det var et regulært gennembrud i eftersøgningen af den danske familiefar, der har formået at gå under radaren i 15 år.

At han optræder i databasen, skyldes formentlig en fejl. I hvert fald hvis han har ønsket at forblive anonym og svær at finde.

Når man registrerer sig som vælger i Storbritannien, bliver man automatisk søgbar i databasen – med mindre man markerer i en boks, at ens oplysninger ikke må videregives.

Den boks har René Michael Pedersen efter alt at dømme overset, da han registrerede sig i forbindelse med EU Parlamentsvalget i foråret 2019. Havde han sat flueben i den, var den nye eftersøgning formentlig endt, som da DR i programmet ’Skjulte Danskere’ i 2006 forsøgte at finde ham: Uden resultat.

Tv-holdet rejste straks til Skotland. De kørte til den adresse, de havde fundet i databasen. Og lavede de optagelser, som de siden har vist til Runa Dalby Bodilsen.

Jeg blev i tvivl, om det nu også lignede ham, eller om jeg bare ønskede, at det skulle ligne Runa Dalby Bodilsen

Af manden i læderjakke, med skæg og hestehale på aftentur med sin hund.

Det ligner ikke de gamle billeder, der findes af René Michael Bodilsen, men de er også over 15 år gamle.

Da Runa ser de skjulte optagelser

Da Runa Dalby Bodilsen ser optagelserne, er hun 99 procent sikker.

Foto: TV2

- Det ER ham, siger hun i dokumentaren.

- Det kunne det virkelig godt være. Fuck, hvor vildt.

At han har en hund, passer også fint ind i billedet af hendes far, der også havde hund, da han mødte hendes mor.

- Det var så surrealistisk at se de optagelser. De havde jo fortalt, at de havde fundet en mand med det navn og den adresse, men jeg var stadig sådan: Okay, lad os nu se. Og så blev jeg i tvivl, om det nu også lignede ham, eller om jeg bare ønskede, at det skulle ligne, siger hun.

- Runa?

René Michael Bodilsen

Tv-holdet tog hende med til Skotland. I flyet sad der to passagerer bag hende og skubbede i sædet, så Runa Dalby Bodilsen ikke kunne koncentrere sig om at forberede, hvad hun skulle sige til faren, når de mødtes – hvis det virkelig var ham.

Men hun var ikke nervøs. Årene og ’tabet’ af faren har hærdet hende. Der skal meget til at hyle hende ud af den.

Fra lufthavnen kørte de direkte til det gadehjørne, hvor optagelserne er lavet. For at Runa Dalby Bodilsen kunne se, om manden fra optagelserne var den far, hun har manglet, fra hun var 11 til 26 år.

De sad i bilen for at holde Runa Dalby Bodilsen skjult ind til det helt rette tidspunkt.

Ville hun vente fem minutter?

Det ville hun ikke. Nu havde hun ventet i 15 år.

Foto: TV2

Inde i huset var lyset tændt.

De planlagde at gå hen og banke på døren.

Men pludselig kom manden fra huset dem i forkøbet. Mens de stod lidt længere henne ad gaden, uden for bilen, kom han gående mod huset - på vej hjem fra aftentur med sin hund.

Da Runa Dalby Bodilsen så ham, var hun ikke i tvivl. Det VAR hendes far.

- Det var som at se min lillebror som gammel og med langt hår. De ligner hinanden helt vildt, siger hun.

De var på afstand af ham, og han så ikke dem med det samme. Runa Dalby Bodilsen, der normalt er en handlekraftig kvinde, anede ikke, hvad hun skulle gøre.

- Skulle jeg kalde på ham, og hvad skulle jeg så kalde ham? Hvad fanden gør man her? Man kan ikke gå på Google eller spørge en ven: Hvad gjorde du dengang, du fandt din far? Ingen har jo prøvet det, siger hun.

Vært på dokumentarprogrammet, Kristian Bech, der har været med i hele efterforskningen, kom hende til undsætning og gik i forvejen mod manden og hans hund.

- René?

Han vendte sig om.

Foto: TV2

- Jeg ved ikke, om du kan kende den unge pige her?

- I got an idea, sagde manden på engelsk.

- Runa?

Hun nikkede. Han sagde, at hun ligner sin mor på næsen og øjnene.

Han spurgte sin datter, hvad hun ville. Hun ville vide, hvorfor han tog af sted.

Sammen gik de hen på det hotel, hvor Runa Dalby Bodilsen boede og talte sammen i tre timer, uden kamera på.

Foto: TV2

Svarene, Runa har manglet i 15 år

Hun fik mulighed for at spørge ham, hvordan han kunne tage fra sine børn på den måde.

- Hvorfor stifter man familie, hvis man alligevel har tænkt sig at smutte fra dem igen?

Det svar, Runa Dalby Bodilsen selv har kunnet sammenstykke over årene, læner sig op ad det, hendes far gav hende på hotelværelset. At han var kommet ud i et ”dårligt miljø” og måtte væk.

Han fortalte ikke, hvem og hvad det dårlige selskab bestod i, men han tog væk for at skåne sine to børn for problemer.

Han vidste, at det ikke var det rigtige at gøre, men det var den eneste mulighed, han kunne se på det tidspunkt.

Nu ved jeg, hvad der er sket. Når jeg tænker på ham i dag, er der ikke længere den usikkerhed: Gad vide, hvad der er sket. Runa Dalby Bodilsen

Efter René Michael Bodilsen forlod Danmark, levede han ikke ligefrem et liv i sus og dus. I perioder har han levet af at sælge forskellige ting på markeder, og i flere år har han boet på gaden.

En dag fik han hjælp af en kvinde, der hjalp ham væk fra gaden. Hun gav ham et sted af bo - samme hus på hjørnet, hvor tv-holdet fandt ham. Han fortalte også, at han har fundet ud af, at han er bipolar – en psykisk sygdom, hvor man har både maniske og depressive perioder – og den kendsgerning har ikke gjort noget nemmere.

Foto: TV2

For Runa Dalby Bodilsen var det en stor lettelse at få afklaret, hvad der blev af hendes far.

Han lever, han er okay, han tog væk, fordi han var i problemer, og han angrer.

- Nu ved jeg, hvad der er sket. Når jeg tænker på ham i dag, er der ikke længere den usikkerhed: Gad vide, hvad der er sket. Nu behøver jeg ikke at gå og stille spørgsmål mere.

Foto: TV2

Se 'Som sunket i jorden' på TV 2 mandag aften klokken 20.00 eller på TV 2 PLAY.