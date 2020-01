Storstilet multihal forsinkes yderligere

Endnu en gang er byggeriet af Hal 4 i Randers blevet forsinket.

- Det er rigtig træls, men det er ude af mine hænder at gøre noget, siger Gitte Nørgaard, der er direktør for Arena Randers og Randers Idrætshaller, til TV2 ØSTJYLLAND.

Oprindeligt skulle hallen have stået klar i august sidste år, men flere gange er åbningen blevet udskudt. Senest var meldingen så, at byggeriet ville være færdigt her i begyndelsen af januar, men den tidsplan holder heller ikke.

Illustration af hvordan den færdige hal kommer til at se ud.

Forventes færdig om en måned

Det er det tyske firma Max Bögl, der står for byggeriet af hallen.

Her fortæller Mathias Büttner, direktør for firmaets danske afdeling, at det som sådan ikke er enkelte specifikke ting, der er årsag til forsinkelsen, og at det kun drejer sig om nogle uger.

- Byggeriet skal gerne være færdigt i slutningen af januar eller starten af februar, siger Mathias Büttner til TV2 ØSTJYLLAND.

Og kan vi så regne med det?

- Det er det, vi sigter mod, og vi gør vores bedste for at opnå det. Der er mange brikker, der skal passe sammen, men vi regner med, at denne tidsplan holder, siger Mathias Büttner.

Arrangementer må flyttes

Dermed skal randrusianerne fortsat væbne sig med tålmodighed.

- Der er ingen tvivl om, at vi får en flot arena, når den engang bliver færdig. Tålmodighed er en dyd, siger Gitte Nørgaard.

Hun har først i dag fået meldingen om, at byggeriet forsinkes. Derfor venter der nu hende og resten af ledelsen en opgave med at få flyttet de arrangementer, der var planlagt i hallen de kommende uger.

Der er aftalt et byggemøde med de involverede parter på fredag, hvor der skal kastes mere lys over den videre proces og konsekvenserne af forsinkelsen.

Politisk kampplads

Hal 4 er estimeret til at koste mere end 80 millioner kroner, og selvom hallen altså endnu ikke står færdig, har den gentagende gange været årsag til politiske debatter i Randers.

I oktober 2017 tog den daværende borgmester det første spadestik til byggeriet, som var vedtaget med kun én stemmes flertal.

Men allerede et par måneder senere, inden det for alvor var kommet i gang, var byggeriet løbet ind i problemer. Kommunekredit, kommunernes egen kreditforening, ville ikke låne penge til projektet, og så begyndte det politiske slagsmål forfra. Det lykkedes at låne pengene et andet sted, så byggeriet kunne komme i gang, men tilbage i efteråret var der så fokus på hallen igen, da ekstra-regninger truede.