Kommune overvejer at indføre firedages arbejdsuge

For langt de fleste af os består en almindelig uge på arbejde af fem dage, inden der så venter en weekend.

Men de ansatte i Syddjurs Kommune kan måske snart glæde sig over at få weekend allerede fra om torsdagen. Netop nu undersøger kommunen nemlig muligheden for at lave en firedages arbejdsuge for nogle kommunalt ansatte, mod at de arbejder længere på ugens andre dage.

På rådhuset i Ebeltoft er responsen positiv.

- Fordelen kan selvfølgelig være, at det giver en meget større fleksibilitet til den enkelte medarbejder til at tilrettelægge sit arbejde, siger Connie Mikkelsen, fællestillidsrepræsentant i Syddjurs Kommune.

Forslaget kan for eksempel gælder for ansatte på rådhuset i Ebeltoft, og det kan eksempelvis betyde udvidet åbningstid hos Borgerservice fire dage om ugen.

Og en kollega er ligeledes positiv over forslaget.

- Jeg er helt klart positivt stemt over for den her mulighed, siger Johannes Stougaard, socialrådgiver og arbejdsmiljørepræsentant i Syddjurs Kommune.

Fordele og ulemper

I kommunen behandles det nye forslag nu.

- For medarbejderne kan det give en lidt mere fleksibel uge, hvor man måske kan holde fri en enkelt dag om ugen. Modsat er der nogle af vores børnefamilier, som vil være kede af det, fordi de siger, at det kan være svært at få afhentning af børn i daginstitutionen til at hænge sammen. Så der er fordele og ulemper, og det kigger vi på, siger Ole Bollesen (S), borgmester i Syddjurs Kommune.

Ole Bollesen og kollegaerne i byrådet skal nu have kigget mere grundigt på, hvordan forslaget eventuelt kan blive til virkelighed.

Også byrådskollegaen fra Venstre er positivt stemt.

- Specielt i Ebeltoft har vi en del medarbejdere, som pendler forholdsvis langt, så der er det åbenlyst interessant, hvis man kan nøjes med at køre turen fire gange om ugen, siger Claus Vistoft, 1. viceborgmester i Syddjurs Kommune.

Bedre service til borgerne

En kortere arbejdsuge med længere arbejdsdage kan nemlig være til fordel for både de ansatte og borgerne.

- Jeg håber, at det vil kunne give en mere fleksibel betjening af borgerne. Det skulle være hele ideen med det, siger Ole Bollesen.

Endnu er der meget usikkerhed forbundet med forslaget, som rejser mange ubesvarede spørgsmål: Hvem skal det gælde for? Hvordan skal det præcist skrues sammen? Hvordan sikrer man fleksibiliteten i arbejdstiden?

- Der er nogle praktiske ting, som vi skal have tænkt ordenligt og grundigt igennem, og det vil vi gøre, før vi overhovedet går ind i praktiske forhandlinger med medarbejderne, siger borgmesteren.

Fakta om Syddjurs Kommune Der bor 43.015 personer i kommunen fordelt på cirka 17.000 husstande. Syddjurs Kommune har cirka 3.400 fastansatte medarbejdere svarende til ca. 2.750 fuldtidsstillinger.

Inspiration fra Sjælland

Det er Odsherred Kommune, der har inspireret Syddjurs til at undersøge mulighederne for en firedages arbejdsuge. Som de første i landet indførte den sjællandske kommune nemlig ordningen tilbage i september.

Det betyder, at fredag er blevet en fridag for mange.

Her kan de ansatte på rådhuset i modsætning til alle andre nøjes med at arbejde i fire dage om ugen, hvis de til gengæld arbejder længere fra mandag til torsdag. Ordningen betyder, at de ansatte skal arbejde 35 timer i løbet af de fire dage, mens de har to ugentlige kompetancetimer, de selv kan planlægge.

Ordning i Odsherred er frivillig, men af de 300 ansatte på rådhuset var det kun otte, der sagde nej tak.

- Vi giver borgerne en bedre mulighed for at komme i kontakt med kommunen ved at udvide vores åbningstid fra mandag til torsdag, og så giver vi medarbejderne en mulighed for at have tre sammenhængende fridage, sagde Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred Kommune, tilbage i september sidste år.

Og her godt tre måneder siden indførelsen af den nye arbejdsuge, er stemningen fortsat positiv.

- Jeg synes, at mine kollegaer har taget rigtig godt imod det, og jeg synes, at vi er kommet rigtig godt fra start. Det er positivt, og jeg kan mærke på mine kollegaer, at de synes, det er et spændende projekt, vi har gang i, med at se på den måde vi arbejder på, og om vi kan gøre det på en anderledes måde, siger Eva Haupt-Jørgensen, fællestillidsrepræsentant hos HK i Odsherred Kommune.