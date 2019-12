Videoovervågning deler vandene i uroplaget boligområde

Står det Kevin og Heidi Jensen skal boligområdet Lupinvej i SIlkeborg have kameraovervågning.

Det bliver alligevel ikke videoovervågning, der skal forhindre kriminalitet i boligområdet Lupinvej i Silkeborg.

Først havde beboerne ellers stemt ja til overvågning, men i en ny afstemning er det nu blevet vendt til et klart nej. Her stemte 46 ja til overvågning, mens 74 stemte nej.

Afstemning kommer efter området i efteråret har været ramt af en stribe påsatte brande, som har skabt utryghed blandt nogle af beboerne på Lupinvej. Faktisk stemte beboerne først på måneden ja til overvågning, men grundet en fodfejl skulle afstemningen gå om, og her blev udfaldet altså et andet.

Nogle af dem, der stemte ja til overvågning begge gange er ægteparret Kevin og Heidi Jensen. De føler sig trygge i deres boligområde, men vil alligevel gerne have videoovervågning sat op.

- Jeg tænker det kan skabe noget tryghed, skabe fred og være forebyggende, siger Kevin Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mellem de to afstemninger fangede politiet en formodet gerningsmand. Han blev anholdt og varetægtsfængslet og er mistænkt for at stå bag 25 brande i området ved Lupinvej og Resedavej i Silkeborg.

- Vi var godt klar over, at det ikke vil blive til noget med kameraerne, da politiet havde anholdt en person, siger Heidi Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet oplyste i forbindelse med anholdelsen af den unge mand, at man arbejder ud fra en teori om, at der er flere medgerningsmænd, som altså fortsat er på fri fod. Men sikkert er det, at der den seneste tid har været helt roligt i området ved Lupinvej.

Hvad skal så skabe tryghed?

Med nummer to afstemning er det blevet endegyldigt nej til kameraovervågning, men spørgsmålet om, hvad der så skal til for at skabe orden og tryghed deler vandene blandt beboerne i området, der i efteråret var plaget af en stribe påsatte brande.

- Det giver mere tillid, at jeg ved, der ikke går nogen her og lusker rundt, uden at de er fanget på kameraer, siger Kevin Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Én af de beboere, der stemte nej i begge omgange, er Svend-Aage Bang Pedersen.

- Jeg tror ikke, at folk bliver mere trygge ved at der kommer kameraer op. Dem, der er utrygge, vil stadig være utrygge, hvis der kom kameraer op, for så er folk bare maskeret og står med huer på, og så tør folk da slet ikke at gå forbi, siger SvendAage Bang Pedersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Beboerne skal selv komme med forslag

Området, hvor der i løbet af efteråret har fundet 24 påsatte containerbrande sted, er på statens ghettoliste.

Siden 2015 har der ligget en helhedsplan for Lupinvej og Resedavej, og den plan pågår de næste fire år - videoovervågning eller ej.

- Det er dem, der bor derude, der skal komme med nogle gode idéer, fordi det er dem, der bor der, og det er dem, der skal have tryghede og tilliden til hinanden, og det skal vi selvfølgelig se om vi kan understøtte som kommune, siger Helle Gade (S), der er socialudvalgsformand i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lupinvej er i det nordlige Silkeborg. Lige nord for området ligger Resedavej. Foto: Google Maps