Efter uropræget efterår: Beboere siger nej til overvågning

Beboerne på Lupinvej i Silkeborg har afvist, at de vil have overvågning sat op i boligområdet.

Det skete på et møde torsdag aften. Her stemte 46 ja til overvågning, mens 74 stemte nej.

Afstemning kommer efter området i efteråret har været ramt af en stribe påsatte brande, som har skabt utryghed blandt nogle af beboerne på Lupinvej. Faktisk stemte beboerne først på måneden ja til overvågning, men grundet en fodfejl skulle afstemningen gå om, og her blev udfaldet altså et andet.

Lupinvej er i det nordlige Silkeborg. Lige nord for området ligger Resedavej. Foto: Google Maps

Ung mand anholdt

I mellemtiden er en 17-årig mand blevet anholdt og varetægtsfængslet mistænkt for 25 brande i området ved Lupinvej og Resedavej i Silkeborg.

- Det, tror jeg også, har noget at sige, men der er mange faktorer, der spiller ind. Jeg tror, de fleste er trygge ved at bo her, men det er selvfølgelig ikke godt, at der tilsyneladende er nogle, der er utrygge, siger Lisa Pedersen, der er formand for Afdeling 16 i ’Arbejdernes Boligforening’ på Lupinvej, til TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af få måneder måtte brandvæsnet rykke ud til 25 brande i området ved Lupinvej og Resedavej. Foto: 24-7 News

Den 17-årige blev den 6. december varetægtsfængslet i fire uger mistænkt for at stå bag de mange brande, som har skabt utryghed og altså er årsagen til, at beboerne skulle tage stilling til, om de ønskede kameraer sat op i området.

Politiet oplyste i forbindelse med anholdelsen af den unge mand, at man arbejder ud fra en teori om, at der er flere medgerningsmænd, som altså fortsat er på fri fod. Men sikkert er det, at der den seneste tid har været helt roligt i området ved Lupinvej.

01:43 VIDEO: Svend-Aage Bang Pedersen er én af de beboere, der ikke ønsker overvågning på Lupinvej i Silkeborg. Indslaget er fra den 2. december. Luk video

Og det skal fastholdes, og der skal kigges fremad. For den store opmærksomhed rettet mod området de seneste måneder, har ifølge Lisa Pedersen været med til at skabe utryghed.

- Jeg tror, at det har været med til at puste til ilden. Nu skal politiet have fanget de sidste (medgerningsmænd, red), og så skal vi have gode gamle Lupinvej tilbage, siger Lisa Pedersen.