Efter massive protester: Højhusplaner ændres markant

Efter stor debat og rekordmange indsigelser har byrådspolitikerne i Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune mandag aften besluttet at justere det kommende højhusbyggeri i Silkeborg midtby kaldet Fredensgård.

Byggeriet er blevet ændret fra 23 etager og 78 meter til 20 etager og 70 meter. Derudover har politikerne også besluttet at gøre bygningen ud mod Fredensgade tre etager lavere, så den bliver fire etager.

Vi ville gerne have været væsentligt længere nede end 20 etager. Jeg mener ikke, det er optimalt, men det var det bedste, vi kunne opnå. Lars Faarup (S), medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune

Byrådspolitikerne vil tilmed indrette en tagterrasse på toppen af det gamle torvecenter, hvor der bliver offentlig adgang for borgerne. Tagterassen er inspireret af Salling Rooftop i Aarhus.

Derudover vil Plan- og Vejudvalget have 50 ud af de 200 boliger til at være almennyttige boliger til familier og studerende, og dette forslag henstiller de til økonomiudvalget, som skal tage den endelige beslutning på det punkt.

Vi har lyttet til borgerne

Gitte Villumsen (V), der er medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, synes, det har været en vanskelig proces, men at de ændringer, de har lavet, viser, at de har taget borgerne seriøst.

- Det har været svært, og jeg kan godt forstå, at borgerne synes, at byen ændrer meget karakterer. Jeg ville gerne have haft nogle indvendinger fra borgerne før. Men det, vi har besluttet her til aften, viser, at vi har lyttet til borgernes indsigelser, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Lars Faarup (S), der også sidder i Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, er ærgerlig over, at de ikke kunne få skåret mere af højden, men han synes også, at de har fået nogle gode ting med til aften.

- Vi ville gerne have været væsentligt længere nede end 20 etager. Vi gik efter 15 etager, så det er jeg ærgerlig over. Jeg mener ikke, det er optimalt, men det var det bedste, vi kunne opnå, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi vil gerne være med til at tage ansvar for byens udvikling i stedet for at stille os med armene over kors. Vi er ærgerlige over højden, men synes absolut, der er blevet lyttet til os.

Silkeborgenserne er imod højhuset

Jysk Analyse har for TV2 ØSTJYLLAND og TV MIDTVEST i sidste uge gennemført en meningsmåling blandt 503 borgere i Silkeborg Kommune for at undersøge, hvad silkeborgenserne mener om det kommende højhusbyggeri.

Og i Silkeborg by, postnummer 8600, er der flere modstandere af Fredensgård-byggeriet end tilhængere, viser meningsmålingen.

Næsten halvdelen af de adspurgte er imod højhusbyggeriet i Silkeborg.

Alligevel har byrådspolitikerne altså valgt at fortsætte med projektet, dog med tre etager skåret fra.

Og størstedelen Venstres vælgere i Silkeborg er overvejende imod byggeriet. Her er 45 procent imod og 35 procent for.

Men Gitte Villumsen fra Venstre mener ikke, at det kunne have endt meget anderledes.

- Det her har været planlagt i flere år, og der er ikke nogen, der har påtalt det tidligere. Så har ejerne en forventning om, at det bliver ført ud i livet. Man kunne godt trække i bremsen og stoppe det, men tingene har kørt i den retning så længe, og så synes jeg ikke, det er ordentligt at skifte kurs nu. Så måtte borgerne have været på banen noget tidligere, siger hun.

Også Socialdemokratiets vælgere i Silkeborg er imod byggeriet. Her er 57 procent imod.

- Jeg kan sagtens forstå det, og det ærger mig også, at vi ikke kunne få det lavere. Men nu skal vi videre, for det har ligget ubrugt hen i otte år, og hvis vi sagde, at vi slet ikke ville være med, så risikerede vi, at der overhovedet ikke ville ske noget med området, siger Lars Faarup fra Socialdemokratiet.

