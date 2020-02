Højhus til folkeafstemning – borgere og politikere er uenige

Mandag aften bliver det afgjort, om borgerne i Silkeborg må have medindflydelse på, hvor højt dettte store højhus i Silkeborg skal være.

Silkeborg Kommune bryster sig med at ville være Danmarks bedste nærdemokrati. Det betyder, at kommunen vil træffe beslutninger i tæt samspil mellem borgere, politikere og administrationen.

Netop på den baggrund er der snak om, at der skal en folkeafstemning til at afgøre, hvor højt et muligt byggeri i midten af Silkeborg ved den gamle papirfabrik må være.

Normalt er det i sammenhæng med større nationale beslutninger, der afholdes folkeafstemninger, men det er faktisk muligt at afholde de mere lokale afstemninger på kommunalt niveau.

- Der er noget principielt i denne sag om, hvor højt og dominerende man ønsker byggerier i kommunen. Man kan sige, at det er en bredere diskussion, som man godt kan involvere borgerne i, siger Roger Buch, der er kommunalforsker på Danmarks Medie & Journalisthøjskole.

Årsagen til, at det overhovedet er på tale med en folkeafstemning bunder i, at Silkeborg Kommune modtog rekordmange indsigelser i forbindelse med byggeriet.

Byggeprojektet Fredensgård vil ifølge den oprindelige plan rage markant op i bybilledet. Arkivfoto.

"Mærkelig folkeafstemning"

Mange af de borgere, som TV MIDTVEST mandag har snakket med i Silkeborg, ser det som en rigtig god mulighed med en folkeafstemning.

Men de skal ikke regne med, at det bliver til noget.

For selvom Silkeborg Kommune har nedsat et Nærdemokratiudvalg, bliver det formentlig ikke i denne gang, at kommunen hører borgerne ad.

Papirtårnet, som måler hele 70 meter i højden, stod færdigt ved indgangen til 2020, og var seneste skud på stammen i en lokalplan der søger at bygge flere højhuse i Silkeborg. Arkivfoto Foto: Arkiv - papirtaarnet.dk

- Det er uklart, hvad det er, vi stemmer om. Skal vi stemme om, om vi er for eller imod et højhus? Det, synes jeg, ville være en mærkelig folkeafstemning, siger Nærdemokratiudvalgets formand, Martin Jakobsen (K).

I 2018 blev folkeafstemninger gjort bindende. Så hvis det mod formandens udtalelse ender med en folkeafstemning, så får borgerne det sidste ord og altså muligheden for at punktere projektet.