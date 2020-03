Stor debat: Særligt de unge vil gerne have højhuse

Borgermøder, en rekordstor mængde indsigelser og flere forslag om folkeafstemning.

Planerne om det 78 meter høje byggeprojekt Fredensgård har i den grad været genstand for debat i Silkeborg.

Nu viser en ny spørgeundersøgelse fra TV2 ØSTJYLLAND, at byens yngre segment faktisk er positivt stemte over for højhusbyggeriet.

Læs en opsummering af de mest centrale resultater nederst i artiklen.*

Højhusdebatten i Silkeborg centrerer sig i øjeblikket omkring byggeprojektet Fredensgård, som med sine planlagte 78 meter i bymidten vil blive byens højeste boligbyggeri.

Unge er vilde med højhuse

Meningsmålingen er foretaget af Jysk Analyse på vegne af TV2 ØSTJYLLAND og TV MIDTVEST.

Og resultaterne taler sit klare sprog. Tæt på halvdelen af de adspurgte, som kendte til byggeplanerne, er imod dem. 49 procent nærmere bestemt.

Men modstanden falder uden undtagelse for hver gang man går en aldersgruppe ned.

Som den eneste aldersgruppe ønsker de 18-29-årige faktisk flere højhuse i Silkeborg. Det svarer hele 59 procent ja til.

Steen Konradsen sidder i foreningen Skøn på Silkeborgs bestyrelse, hvor de arbejder for en by i balance med naturen omkring dem.

Til sammenligning svarer 70 procent af de plus 70-årige nej til samme spørgsmål.

Bestyrelsensmedlem i foreningen Skøn På Silkeborg, Steen Konradsen, er ikke overrasket over, at modstanden er noget mindre hos de unge.

- Det er vel ganske naturligt. Nogen vil måske sige, at det er fordi ældre har sværere ved at omstille sig. I stedet tror jeg, at det handler om, at det ofte er mennesker har boet her i meget lang tid, og derfor har større tradition og passion for byen som den er, siger han.

Læs også Minister vil have kommuners hjælp til kamp mod vandmasser

Modstand gør indtryk på borgmester

Byens borgmester, Steen Vindum (V), siger, at modstanden gør indtryk på ham.

- Det gør bestemt indtryk, men der er ofte stor folkelig modstand mod nye tiltag. Når det så står færdigt, ender folk ofte med at glade for det, siger han og nævner P-kælderen under Torvet og omlægningen af Torvet generelt som et eksempel.

04:55 VIDEO: Planerne om at bygge endnu et højhus lige midt i Silkeborg faldt mildest talt ikke i god jord hos silkeborgenserne, der indsendte rekordmange indsigelser i protest. Luk video

Ifølge Steen Konradsen handler det dog ikke om at være for eller imod byudvikling, men om hvordan man forstår den udvikling.

- Hvis højhuse er lig med byudvikling, hvorfor så nøjes med 23 etager? Byer kan udvikle sig på mange måder. Det behøver ikke at være højhuse. For eksempel er vi lige nu i færd med at planlægge, hvordan vi udvikler området omrking søfronten, hvor vi har en masse spændende muligheder. Så det er ikke fordi, at de ældre i byen bare er imod byudvikling, siger han.

Læs også 23 etagers højhus i centrum: - En pænt stor katastrofe

Yderligere resultater

67 procent af de i spørgeundersøgelsen 503 adspurgte bor i 8600 Silkeborg. De resterende 33 procent bor i Silkeborg Kommune.

Mere end tre fjerdedele kender til byggeplanerne for Fredensgård, hvor det især er de ældre, der er oplyst om projektet.

Læs også Højhus til folkeafstemning – borgere og politikere er uenige

25 procent af de adspurgte svarer enten, at de hverken er for eller imod planerne eller ikke ved, hvor de står.

For de der kender til planerne svarer godt 50 procent, at de er imod dem. Der er ikke den store forskel at spore på respondenter i Silkeborg by og uden for. Uden for byen - altså i Silkeborg Kommune - er der noget flere respondenter der svarer, at de hverken er for eller imod eller at de ikke ved, hvor de står.

Man kan altså ikke konkludere, at modstanden er større i de områder, som højhusplanerne berører.

Læs også Meningsmåling: Stor modstand mod planer om højhus

Borgmester Steen Vindums (V) eget partis vælgere er mere begejstret for planerne end socialdemokratiske vælgere. Dog er Venstre-vælgerne stadig overvejende modstandere af projektet med 45 procent af dem imod planerne kontra 35 procent for.

Også på kønnene er der forskel at spore, hvor 32 procent af mændende er for mens kun 19 procent af kvinderne er det.

SÅDAN GJORDE VI: Undersøgelsen er gennemført med et repræsentativt udsnit af borgere bosiddende i Silkeborg Kommune. Dataindsamlingen er foretaget som telefoninterviews. Telefonnumrene er udvalgt fra en base som indeholder såvel fastnet- som mobilnumre. Der er foretaget indtil 8 opkald til numre hvor respondenten ikke er truffet. Dataindsamlingen er foregået i perioden fra mandag den 24. til om med torsdag den 27. februar 2020 Der er opnået kontakt til 750 personer hvoraf 503 personer (67%) var kvalificeret og indvilgede i at deltage i undersøgelsen. Resultaterne er efterfølgende vejet således at sammensætningen på køn og lader svarer til sammensætningen i Silkeborg Kommune. Kilde: Jysk Analyse

Læs også Kommune bombarderet med indsigelser mod højhusbyggeri