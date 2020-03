Meningsmåling: Stor modstand mod planer om højhusprojekt

Byggeprojektet Fredensgård i Silkeborg deler vandene i byen. En ny meningsmåling viser, at der i Silkeborg er et flertal imod byggeriet.

Et muligt 78 meter højt byggeri i midten af Silkeborg skaber røre og har gjort det den seneste tid. Byggeriet har været genstand for rekordmange indsigelser, og fire lokalpolitikere har tilmed - uden held - forsøgt at få byrådskollegaerne med på ideen om en folkeafstemning om højden af nyt byggeri i midtbyen.

Nu viser en meningsmåling, at der i Silkeborg by er flere borgere, der er imod byggeriet, end der er tilhængere af det.

Højhuset i forbindelse med byggeprojektet Fredensgård vil ifølge den oprindelige blive 78 meter højt. Arkivfoto.

Jysk Analyse har for TV2 ØSTJYLLAND og TV MIDTVEST i sidste uge gennemført en meningsmåling blandt 503 borgere i Silkeborg Kommune for at undersøge, hvad silkeborgenserne mener om det kommende højhusbyggeri kaldet Fredensgård. Og i Silkeborg by, postnummer 8600, er der flere modstandere af Fredensgård-byggeriet end tilhængere, viser meningsmålingen.

Der skal ske noget med området

Både det og den modstand, silkeborgenserne de seneste måneder har udvist, gør indtryk på borgmesteren.

- Ja, det gør bestemt indtryk. Vi skal jo helst være i synk med borgerne, siger Steen Vindum (V), som ikke er overrasket over udfaldet af meningsmålingen.

- Der er ofte stor folkelig modstand mod nye tiltag, men når det så står der, er folk ofte glade for det, siger borgmesteren og nævner p-kælderen under Torvet og omlægningen af Torvet generelt som et eksempel.

Borgmester Steen Vindum mener, at der har været nok debat om byggeriet. Nu er det på tide, at politkerne tager en beslutning. Foto: Karsten Mortensen, TV MIDTVEST

- Hvis man kigger på Fredensgård i dag, hvor det gamle Torvecenter står tomt, så er der behov for, at der skal ske noget, siger Steen Vindum, der faktisk selv tror, at der bliver pillet højdemeter af byggeriet i forhold til den nuværende plan. Det vender vi tilbage til senere.

Sådan svarede silkeborgenserne 66 procent af de 503 adspurgte i meningsmålingen bor i postnummer 8600, altså i Silkeborg by. 83 procent af dem kender til byggeplanerne. Ud af dem, der kender til byggeplanerne, er 49 procent imod byggeriet, mens 28 procent er for. De resterende har enten svaret 'hverken for eller imod' eller 'ved ikke' til spørgsmålet om, 'er du for eller imod nybyggeriet Fredensgård i Silkeborg?'

'Brug for tænkepause'

Peter Sig Kristensen, medlem af byrådet i Silkeborg for Enhedslisten, er én af de fire lokalpolitikere, der forsøgte at overbevise byrådskollegaerne om at gå med til at lave en folkeafstemning i forhold til et maksimum på højden af kommende byggerier i bymidten.

Peter Sig Kristensen vil gerne have beslutningen om byggeriet udskudt. Han foreslår blandt andete, at man kan få lavet en vejledende folkeafstemning for at blive klogere på, hvad silkeborgenserne præcist mener om planerne.

Han glæder sig over, at 83 procent af de adspurgte i postnummer 8600 kender til byggeriet, og så mener han, at resultatet af meningsmålingen underbygger et behov for at udskyde beslutningen om byggeriet, som ventes taget senere denne måned.

- Jeg synes, at tallene kalder på, at vi stikker fingeren i jorden, tager lidt luft ud af ballonen og lader være med at tage beslutningen her i marts, men venter lidt og gør det ordenligt. Det her taler for, at det er i både modstandernes og tilhængernes interesse, at der kommer en eller anden form for tænkepause.

- Vi har et behov for at komme i dialog med borgerne omkring det her på en ordentlig måde, og så tage stilling til det på baggrund af, at vi har undersøgt det mere, siger Peter Sig Kristensen, der understreger, at det er en beslutning, der kommer til at ændre bybilledet i Silkeborg mange år frem, for 'et 78 meter højt tårn piller man ikke lige ned igen.'

SÅDAN GJORDE VI Undersøgelsen er gennemført med et repræsentativt udsnit af borgere bosiddende i Silkeborg Kommune. Dataindsamlingen er foretaget som telefoninterviews. Telefonnumrene er udvalgt fra en base som indeholder såvel fastnet- som mobilnumre. Der er foretaget indtil 8 opkald til numre hvor respondenten ikke er truffet. Dataindsamlingen er foregået i perioden fra mandag den 24. til om med torsdag den 27. februar 2020 Der er opnået kontakt til 750 personer hvoraf 503 personer (67%) var kvalificeret og indvilgede i at deltage i undersøgelsen. Resultaterne er efterfølgende vejet således at sammensætningen på køn og lader svarer til sammensætningen i Silkeborg Kommune. Kilde: Jysk Analyse

Borgmester: Nu skal beslutningen tages

Peter Sig Kristensen havde som nævnt ikke held til at få en bindende folkeafstemning om højhusbyggeri i Silkeborg, men han peger nu på muligheden for en vejledende afstemning, som for eksempel kan laves lokalt i postnummer 8600, for at komme endnu tættere på silkeborgensernes holdning til det inden en endelig beslutning tages.

Men den idé er borgmesteren ikke med på.

- Peter Sig Kristensen vil gerne have mere debat, men vi er nogle andre, der tænker, at vi også skal træffe en beslutning. Det er vi valgt til at gøre. Jeg tror ikke, at vi kan kvalificere beslutningen bedre ved at tage mere debat, end vi har haft. Jeg mener, vi har haft den proces vi kan, bør og skal, siger Steen Vindum, som fortæller, at en sådan afstemning af en brugbar kvalitet vil koste cirka 1,9 millioner kroner at lave.

Borgmester tror, der bliver taget noget af højden

Ud over højden på selve højhuset har der også været fokus på højden af byggeriet ud mod Fredensgade. Begge steder tror borgmesteren, at der vil ske ændringer i forslaget.

- Jeg tror ikke, at højhuset når op i fuld højde. I forhold til det forslag, som vi kender det nu, tror jeg, at der vil blive taget noget af højden flere steder, siger Steen Vindum.

Måske får vi allerede senere mandag en indikation af det, når der er møde i Plan- og Vejudvalget i kommunen, hvor Fredensgård-projektet skal vendes forud for den ventede byrådsbeslutning senere på måneden.

