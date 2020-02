Borgmester efter rekordstor protest: Vi er klar til at justere

Mere end 1.200 indsigelser og underskrifter taler sit klare sprog. Silkeborgenserne er imod kommunens planer om at bygge et nyt højhus.

Siden planerne om et næsten 80 meter højt byggeri midt i Silkeborg blev offentliggjort, har kommunen været lagt ned af store protester og rekordmange indsigelser.

Man vil komme til at se ændringer af lokalplanen på baggrund af det her. Man kan også godt kigge lidt på sammensætningen, og om ikke en del af dem kunne blive til almennyttige boliger. Steen Vindum (V), Borgmester i Silkeborg Kommune

Og den protest ser nu ud til at have haft en effekt. Borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V), påstår nemlig nu, at man vil forsøge at imødekomme borgerne.

- Vi er sat i verden for at træffe nogle beslutninger og forsøge at bevæge den her by bare lidt ind i fremtiden, men vi er hverken døve eller blinde, så man vil komme til at se ændringer af lokalplanen på baggrund af det her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Præcis hvor store ændringer de utilfredse borgere i Silkeborg kan se frem til, det tør han endnu ikke svare på.

- Ud fra høringssvarene kan jeg jo læse, at man især frygter, at det vil blive for højt og markant ud mod Fredensgade. Og så er der også en frygt for, at det kun bliver boliger for rige mennesker. Den køber jeg godt nok ikke selv, men man kan godt kigge lidt på sammensætningen, og om ikke en del af dem kunne blive til almennyttige boliger, siger han.

Beliggenheden, beliggenhed, beliggenhed

Steen Konradsen sidder i bestyrelsen hos foreningen Skøn på Silkeborg, der siden begyndelsen har været modstander af de nye højhus-byggerier, som ændringen af kommunens lokalplan har medført.

Han hilser Steen Vindums nye holdninger velkommen, men er stadig ikke overbevist. Det er nemlig ikke højhuset i sig selv - og hvorvidt det bliver 27, 22 eller 19 etager - han er imod, men beliggenheden af det.

- Der er lige opført et andet højhus i byen, og bymidten er efterhånden så massiv, at det ikke bliver bedre med endnu et, siger Steen Konradsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Papirtårnet, som måler hele 70 meter i højden, stod færdigt ved indgangen til 2020, og var seneste skud på stammen i en lokalplan der søger at bygge flere højhuse i Silkeborg. Arkivfoto Foto: papirtaarnet.dk

Han peger i stedet på, at man placerer det i udkanten af Silkeborg, som det allerede har været foreslået.

- Der har været konkrete forslag på bordet, om hvor man kunne placere det, og der ville jeg faktisk have udsigt til det fra min egen terrasse. Det ville ikke gøre mig spor. Jeg er nemlig ikke imod højhuse som sådan. Jeg er imod, at de ligger lige inde i bymidten, siger han.

Ikke hvad man forbinder med Silkeborg

På torvet i Silkeborg er holdningerne blandede. Kirstine Svensen, studerende, er en af dem, der hilser udviklingen velkommen.

- Det er da fint, at der bliver bygget boliger, som folker gider at bo i og som ligger centralt, siger hun til TV2 Østjylland.

Stemningen over for projektet er dog mere kølig, hvis man spørger Grethe Page, pensionist og borger i Silkeborg.

- Jeg synes absolut, at et højhus vil spolere torvet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Byggeprojektet Fredensgård vil ifølge den oprindelige plan rage markant op i bybilledet. Arkivfoto.

Byggeriet, der har fået navnet Fredensgård, kommer til at ligge ved området omkring Fredensgade, den gamle busterminal og Torvecentret.

Med en planlagt makshøjde på 78,5 meter, ville Silkeborg have været indehaver af to af Jyllands højeste beboelsesbygninger. Det nyligt opførte Papirtårn måler nemlig hele 70 meter.

- Hvis man stopper folk rundt omkring i Danmark, så er Silkeborg jo ikke en by man forbinder med store højhuse. Vi risikerer, at byen mister noget af sin sjæl, hvis vi laver for meget om på det, siger Niels Konradsen.

Steen Konradsen sidder i foreningen Skøn på Silkeborgs bestyrelse, hvor de arbejder for en by i balance med naturen omkring dem.

Vil ikke ende som en spøgelsesby

I januar var byens borgere indkaldt til et borgermøde, hvor flere hundreder mødte op for at diskutere sagen. Dengang sagde Steen Vindum til TV2 ØSTJYLLAND:

- Jeg ved godt, at der er mange, som ikke synes det ville være særligt flot med sådan en bygning, men vi skal vise, at vi er i udvikling, og at vi kan omdanne de gamle bygninger. Ellers ender vi med at komme til at ligne en spøgelsesby.

Steen Konradsen fra Skøn på Silkeborg mener dog, at den frygt er ubegrundet.

- Selvfølgelig går byen ikke i stå. Vi bliver ikke en spøgelsesby, bare fordi vi ikke bygger et højhus. Der er så mange andre kendetegn ved en by end lige et højhus, siger han.

Papirtårnet og Fredensgård er en del af en overordnet strategi i Silkeborg Kommune, hvor man helt tilbage fra 2008 har arbejdet for flere højhus-byggerier i byen.