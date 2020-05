Bag dette ansigt gemmer sig en (mindre succesfuld) dræber

Det er svært at komme rotteproblemet i Kjellerups grønne område Sygehusdalen til livs. Derfor forsøger lokale jægere nu at skyde dem.

- Det er gået skidt.

Med disse ord opsummerer Torben Bek en timelang indsats for at dræbe en af de små banditter.

Det er rotter, vi snakker om, og Torben Bek er jæger i Thorning og Omegns Jagtforening.

En regulær rotplosion

Den milde vinter har skabt optimale betingelser for de forhadte gnavere, der ikke mindst har boltret sig i Sygehusdalen i Kjellerup ved Silkeborg. Rotterne bor i små huller langs en lille bæk, hvor de i månedsvis har hygget sig med rigelig mad, drikkevand og relativ uforstyrrethed.

De gode forhold har fået bestanden af rotter i Sygehusdalen til at eksplodere, og det er her, Torben Bek kommer ind i billedet.

Thorning og Omegns Jagtforening har således tilbudt Silkeborg Kommune at skyde nogle af de mange rotter i Sygehusdalen. Svaret blev et "jo tak".

Jægere Torben Bek og Simon Carlsson måtte søndag kigge længe efter skydbare rotter i Sygehusdalen.

Søndag slyngede Torben Bek og makker Simon Carlsson riflen over skulder og begav sig på rottejagt. Men det er nemmere sagt end gjort at skyde rotter i Sygehusdalen.

Det er også helt i orden, forstår man på Simon Carlsson, der ligesom Torben Bek kom hjem fra skoven med nul pletskud.

- Det ville jo heller ikke være sjovt at gå på bukkejagt, hvis du vidste, at du hver gang ville gå ud og skyde en. Så falder spændingen. Så kunne du lige så godt bare sidde derhjemme med en fluesmækker og klaske fluer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Natur og Teknik i Silkeborg Kommune prøver også at komme rotterne til livs, men det er ikke så ligetil, for rotterne går ikke i fælderne, når de i forvejen har mad, og kommunen må ikke bruge gift i et naturområde, da man så også kan komme til at forgifte andre dyr.

Rotterne har i det tidlige forår kunnet spise sig mæt i rigelige mængder nødder i skovbunden fra sidste efterår. Arkivfoto.

Rotte sightseeing

I april var der ifølge flere lokale så mange rotter dernede, at det ikke var ualmindeligt at se de tykhalede gnavere på en gåtur gennem dalen.

- For nogle blev Sygehusdalen under corona-nedlukningen nærmest et udflugtsmål for at se rotterne, fortæller Lars Overgaard, der er formand for Entreprenørgården, der står for den praktiske bekæmpelse af rotter i Silkeborg Kommune og dermed også Sygehusdalen i Kjellerup.

Han glæder sig dog over, at de ekstra udflugter under nedlukningen lader til at have skræmt nogle af rotterne væk.

Silkeborg Kommune har både forsøgt at bekæmpe rotterne med fælder og ved at skyde dem. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Sikkerhed i orden

Aftalen mellem Thorning og Omegns Jagtforening og Silkeborg Kommune går ud på, at de mellem solopgang og solnedgang må skyde rotterne i området på kort afstand.

- Sikkerheden skal være i orden, så vi skal ned på 10-15 meters afstand af rotterne, når vi skyder. Så er vi sikre på, at ingen kommer til skade, forklarer jæger Ole Højfeldt.

Rotter får mange kuld unger i løbet af et år, når de har gode betingelser såsom rigelig mad og drikke. Foto: Colourbox

Formand for Entreprenørgården Lars Overgård supplerer:

- Der skal være fuldstændig styr over, hvor kuglerne havner henne. Det er jo ikke sådan, at vi tillader jægerne at skyde på hvert gadehjørne, siger han.

Ikke så smart

Der er ikke noget krav om, at jægerne skal sætte skilte op, inden de skyder, men de skal bære gule veste, som markerer, at de er udsendt af Silkeborg Kommune, og så skal de hver gang inden skyderiet orientere politiet.

- Hvis der er borgere, der hører skyderi og melder det til politiet, så er det jo ikke så smart, hvis politiet møder op i fuld kampuniform, lyder forklaringen fra Lars Overgaard.

Men selvom der ikke er noget krav om skilte, så vil jægerne overveje at begynde at sætte skilte op inden skydning, hvis de oplever, at det skræmmer folk, at de er der.

- Det skal helst ikke blive sådan, at folk bliver bange for at gå dernede, siger Ole Høgfeldt.

Jægerne vil af sikkerhedsgrunde kun skyde nedad og kun skyde, når rotten er inden for en afstand af 10-15 meter.