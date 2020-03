Passionerede fans til kamp trods forbud - hepper fra stadionindgangen

VIDEO: En gruppe dedikerede fans var mødt op til aftenens Randers FC-kamp for at heppe, selvom de ikke måtte komme ind på stadion.

Frygten for coronavirus har fået myndighederne til at anbefale, at alle arrangementer med flere end 1000 tilskuere bliver aflyst. Det betyder blandt andet, at 3F Superligaen har besluttet, at samtlige fodboldkampe i de to bedste rækker skal spilles uden tilskuere på lægterne den kommende måned.

Men frygten for smitte skal ikke sætte alting i stå, hvis man spørger en gruppe Randers FC-fans, som har fundet en alternativ måde at heppe på deres hold her til aften.

Vi må jo prøve at stå tæt sammen og få gejsten op og komme i gang med vores sange, så de kan høre os inde på banen. Per Engelbrechtsen, Randers

De er nemlig troppet op til fodboldstadion alligevel. Og selvom de ikke har fået lov at blive lukket ind på tribunerne, skråler og hepper de på spillerne for fuld udblæsning.

- Vi støtter jo holdet lige meget hvad, i medgang og modgang. Det er træls, vi ikke kan være på tribunen, men vi skal støtte dem, siger Martin Leensbak til TV2 ØSTJYLLAND kort før kampstart.

Og den holdning bakker også fan Per Engelbrechtsen op om.

- Vi må jo prøve at stå tæt sammen og få gejsten op og komme i gang med vores sange, så de kan høre os inde på banen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved Indgang B på Cepheua Park Randers, hvor Randers FC spiller, har vagterne været så venlige at åbne en smule for portene, så fansene kan kigge ind på banen.

- Jeg håber, vi kan give en lille smule, så spillerne kan løbe bare to kilometer mere, siger Martin Leensbak.